Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakteriyle şöhreti yakalayan Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncuyu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadı.



Atama sonrası Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu.



Sosyal medya ikiye bölünürken kimileri tebrik etti, kimileri ise atamaya tepki gösterdi.

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