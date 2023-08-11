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Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Tamer Karadağlı'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadı. İşte detaylar...

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakteriyle şöhreti yakalayan Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncuyu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadı.

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!
Atama sonrası Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!
Sosyal medya ikiye bölünürken kimileri tebrik etti, kimileri ise atamaya tepki gösterdi.

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