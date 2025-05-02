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Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı

Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı. İşte detaylar...

Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı

Ayrılmayalım ve Kendime Yaşayacağım şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı müzisyen Tamer Gürsoy, Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun söz ve müziğini yazdığı yepyeni bir şarkı ile yeniden dinleyicileriyle buluşuyor.

 Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı


Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı Yıkılsın Meyhaneler tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı

Tamer Gürsoy, üçüncü single'ı olan Yıkılsın Meyhaneler ile müzikseverleri efkarlandırmaya hazırlanıyor.

 Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı

Onur Oğuz yönetmenliğinde hazırlanan klibin çekimleri 14 saatte tamamlandı.

Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı
Tamer Gürsoy'un güçlü yorumuyla hayat bulan Yıkılsın Meyhaneler, 2025'in en iyi slow'larından biri olmaya aday.

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