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Tamer Gürsoy albümüne Sezen Aksu dokunuşu

Tamer Gürsoy albümüne Sezen Aksu dokunuşu. İşte detaylar...

Tamer Gürsoy albümüne Sezen Aksu dokunuşu

Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Yıkılsın Meyhaneler şarkısıyla kısa sürede radyo listelerinde yükselişe geçen başarılı müzisyen Tamer Gürsoy, yakın dostu Sezen Aksu'nun gönüllü prodüktörlüğünde 5 şarkılık bir albüm hazırlığında olduğunu müjdeledi.

 Tamer Gürsoy albümüne Sezen Aksu dokunuşu

Sonbahar aylarında yayınlanacak olan merakla beklenen albümdeki şarkılarda Minik Serçe’nin imzası olacak.

 Tamer Gürsoy albümüne Sezen Aksu dokunuşu


Gürsoy, albümüyle ilgili şöyle konuştu: “Albümde yepyeni bomba gibi şarkılar var. Can arkadaşım Sezen’le birlikte üzerinde canla başla çalıştığımız bu albümü müzikseverlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyım!”

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