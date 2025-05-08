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SnobMagazin.com

TalkNTraining ile Eğitim Artık Bir Deneyim Sanatı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Üstün Patent Kurucusu Özlem Arslan Kart, Davranış Bilimleri - Liderlik Uzmanı Buket Güngen ile birlikte bilgi birikimlerini, sektör tecrübelerini, sahne deneyimlerini ve dönüşüm odaklı yaklaşımlarını bir araya getirerek yepyeni bir marka kurdu: TalkNTraining.

TalkNTraining ile Eğitim Artık Bir Deneyim Sanatı

YENİ NESİL EĞİTİM SİSTEMİNİ ÖGRENİN

Her kurumun ihtiyacına göre özelleştirilen dinamik, etkileyici ve kalıcı içerikler tasarlanıyor. Yeni nesil eğitimin, ilham veren konuşmaların nasıl olacağına rehberlik ediyor. Stratejik gelişiminize katkıda buluyor.

Kurumsal eğitim ve konuşma dünyasına taze bir soluk getiren TalkNTraining, ulusal ve uluslararası arenada kurumların ihtiyaçlarına özel tasarlanan etkileyici konuşmalar ve derinlikli eğitimlerle fark yaratmanızı sağlıyor. Sadece bilgi aktarmakla kalmıyor ilham veriyor, zihin açıyor ve dönüşüm yaratıyor.

TalkNTraining ile Eğitim Artık Bir Deneyim Sanatı

STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ SAHNEYE YANSITIN

Global ölçekte düşünen, yerelde iz bırakan bir yapıyla yola çıkan marka, sahip olduğumuz bilgi ve sahne enerjisini, kurumların gelişim yolculuklarına ilham olacak şekilde kurguluyor. Eğitimden sahneye, mikrofonun başından stratejik dönüşüme kadar her noktada duygu, bilim, etkileşimle, iz bırakmanızı sağlıyor.

YAPAY ZEKAYA UYGUN PROGRAMLAR SUNUYOR

TalkNTraining, liderlik, iletişim, kişisel gelişim, dijital dönüşüm, inovasyon, motivasyon ve kadın liderliği gibi kritik alanlarda içerikler üretirken, özellikle yapay zeka, teknoloji ve geleceğin dünyası odağında özgün programlar sunuyor.

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