Talat Yılmaz  adaylığını açıkladı

Üç yılda bir gerçekleşen Büyük Kulüp seçimleri, bu yıl 24 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Büyük Kulüp Başkanlık seçimlerine adaylığını açıklayan iş dünyası ve bürokrasinin bilinen ismi Talat Yılmaz, ‘Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp’ sloganı ile Cumartesi günü Büyük Kulüp’te verdiği resepsiyonda hem adaylık sürecini anlattı hem de yönetime aday olduğu listeyi açıkladı. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği gecenin sunuculuğunu Şebnem Sunar Küçük üstlendi.

Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp

Talat Yılmaz gecede yaptığı açılış konuşmasında; “Adaylık süreci bizim için sadece bir karar değil; büyük bir sorumluluk. Biz, bugüne kadar harcanan tüm emeklerin ve yapılan tüm işlerin üzerine yeni tuğlalar koyma ve hepimizin ortak hayallerini gerçekleştirme gayesi ile yola çıktık. Büyük Kulüp’ün üyeleri olarak daha iyiyi nasıl inşaa ederiz bilinci ile elimizi taşın altına koymaya karar verdik.

1882 yılında kurulan Büyük Kulüp, tarihte birçok olaya tanıklık etti. Hatta tanıklık etmenin ötesine geçti. Bunların içerisinde kuşkusuz en önemlisi, Cumhuriyetimizin kuruluşu. O dönemde “Önce Türkiye” dememiz ve öncü olmaktan hiçbir zaman çekinmememizin altını çizmek isterim. Tarihe dahil olmanın ve karar mekanizmalarında etkili olmanın ne demek olduğunu ve bunun kuşaktan kuşağa aktarımının kıymetini bilen bir kurum olarak; “Öncü Olmak” Büyük Kulüp’ün DNA’sında var demek ve Büyük Kulüp’ü köklü bir çınar ağacına benzetmek yanlış olmaz. Bu köklü çınar, bu Büyük Çınar hepimize emanettir. Bu emanetin değerini bilmek ve sahip olduğumuz öncülük mirasını doğru amaçlar için kullanmak üzere buradayız. Bu büyük camianın etki alanlarının daha da büyümesi, her bir üyemizin aidiyet duygusunun artması ve güçlenen bir Büyük Kulüp; bunlar bizim önceliklerimiz.” dedi.

Büyük Kulüp’te gerçekleşen muhteşem gecede Talat Yılmaz ve ekibini yalnız bırakmayanlar arasında; Cengiz Kaptanoğlu, Beyhan-Güneş Biber, Dida Kaymaz, Ergun Gürsoy, Fethi Demircan, Osman Benzeş, Orhan-Aslı Çavuşoğlu, Sedef Fenercioğlu, Yasemin Şişmanoğlu, Oya Anlar Onat, Yalçın Ayaydın, gibi bir çok ünlü sima vardı.

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