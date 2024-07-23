  Talat Bulut, estetik mi yaptırdı? Formda kalma sebebini açıkladı? Yeni projesi ne zaman başlıyor?

Talat Bulut, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Estetik yaptırmadığını söyleyen sanatçı, "Bakım yaptırıyorum. Başka bir şey yaptırmıyorum. Dünyadaki bütün oyuncular için tehlikeli iş... Maalesef Türkiye'de genç yaşta botoks yaptırıyorlar" dedi.



Maliyet nedeniyle yaz dizilerinin çekilmemesinin sebebinin başrol oyuncularının yüksek ücret talep etmeleri söylenmesine Bulut, "Kime ve neye göre? Oyuncuların ne alması gerekiyor. Amerika'da 40-45 dakikalık dizide yer alanlar 1-1.5 milyon dolar alıyorlar.



Yurt dışı satışlarından ücret alamıyoruz. Oyuncularla ilgili yasa olmadığı için tamamen yapımcıların insiyatifine kalmış" ifadelerini kullandı.



Nejat İşler'in senaryoların hep aynı olduğunu ve yurt dışından hikayeler alındığını söylemesine sanatçı, "Biz de güçlü hikayeler var. Edebiyatımız güçlü yararlanmıyoruz. Para kazanma alanlarımız darlaştı. Artık herkes, 'Bir şeyde oynayacağım uzun vadeli olacak mı ve para kazanabilecek miyim?' diye bakıyor. Nedense suçlular hep oyuncular. Biraz kafayı ve kamerayı çevirmek lazım" ifadelerini kullandı.

Tatille ilgili Bulut, "Para yok. Eskidendi. Motosiklete biniyorum. Kirada oturuyorum. Haberlerden takip ettiği kadarıyla Bodrum ve Çeşme pahalı olduğu diye boşlar. Yunan Adaları daha ucuz" açıklamasını yaptı.



Sanatçı, "Nasıl fit kalmayı başarıyorsunuz?" sorusuna, "Dikkat ediyorum. Televizyonda oyunculuk para etmiyor" yanıtını verdi.



Bulut'un röportaj yaptığı sırada yabancı hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Bulut, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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