Usta oyuncu Zafer Algöz ve başarılı oyuncular Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, ve Çiçek Dilligil’i kadrosunda buluşturan film 'Takıntılar'ın galası gerçekleşti.



Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan projenin yönetmen koltuğunda



Yunus Nihat Özcan, senaryo uyarlamasını Ferhat Ergün üstleniyor. Bu uluslararası yapımın yapımcıları, Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri. Proje, 15 Kasım'da sinemalarda...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.