‘Takıntılar’ın galası gerçekleşti

Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan “Takan Takana”nın yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan, senaryo uyarlamasını Ferhat Ergün üstleniyor. Bu uluslararası yapımın yapımcıları, Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri.

“Takıntılar” 15 Kasım’da sinemalarda.

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