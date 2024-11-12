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‘Takıntılar’ın galası gerçekleşti

Usta oyuncu Zafer Algöz ve başarılı oyuncular Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, ve Çiçek Dilligil’i kadrosunda buluşturan film “Takıntılar”ın galası gerçekleşti.

‘Takıntılar’ın galası gerçekleşti

Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan “Takan Takana”nın yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan, senaryo uyarlamasını Ferhat Ergün üstleniyor. Bu uluslararası yapımın yapımcıları, Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri.

‘Takıntılar’ın galası gerçekleşti

“Takıntılar” 15 Kasım’da sinemalarda.

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