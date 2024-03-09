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Tahsin Kaya hayatını kaybetti

Tahsin Kaya hayatını kaybetti

Tahsin Kaya hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya hayatını kaybetti.

 Tahsin Kaya hayatını kaybetti

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'mizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya'nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

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