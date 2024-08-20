Kasım ayından bu yana kara para aklama iddiasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye oldu.

Dilan Polat’ın cezaevinden çıktıktan sonra Instagram'da takipçisi sayısı bir günde 400 bin kişi arttı.

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