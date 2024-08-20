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Tahliye olan Dilan Polat'ın Instagram'daki şaşırtan detay!

Tahliye olan Dilan Polat'ın Instagram'daki şaşırtan detay! İşte detaylar...

Tahliye olan Dilan Polat'ın Instagram'daki şaşırtan detay!

Kasım ayından bu yana kara para aklama iddiasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye oldu.

 Tahliye olan Dilan Polat'ın Instagram'daki şaşırtan detay!

Dilan Polat’ın cezaevinden çıktıktan sonra Instagram'da takipçisi sayısı bir günde 400 bin kişi arttı.

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