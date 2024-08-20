Tahliye olan Dilan Polat'ın fotoğrafı dikkat çekti!

Kasım ayından bu yana kara para aklama iddiasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye oldu.



Kardeşi Sıla Doğu'nun, Polat ile karesini paylaştı.



Polat'ın bir deri bir kemik kaldığı ve saçının beyazladığı görüldü.

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