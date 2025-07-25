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Taha Gürbüz’ün yeni şarkısı Örtü dijital platformlarda yayında!

Taha Gürbüz’ün yeni şarkısı Örtü dijital platformlarda yayında!

Taha Gürbüz’ün yeni şarkısı Örtü dijital platformlarda yayında!

Bağımsız müzik sahnesinin üretken isimlerinden Taha Gürbüz, Ruh Halim Ektedir isimli EP’sinin final parçası Örtü ile 4 Temmuz Cuma günü dinleyicisiyle buluştu.

  Taha Gürbüz’ün yeni şarkısı Örtü dijital platformlarda yayında!

Albümün ortaya çıkmasına vesile olan şarkı olan Örtü, modern hayatın savrulmuşluk duygusunu, bitmek bilmeyen içsel ağırlıkları ve zihinsel yorgunluğu merkezine alıyor. “Ruhumun üstünde garip bir örtü” dizesi, bu yoğun duyguların sade ama etkili bir metaforu olarak öne çıkıyor. Parça, Taha Gürbüz’ün iç dünyasına açılan kapı niteliğinde. Örtü ile başlayan bu içsel anlatı, EP’nin diğer parçalarıyla farklı yönlere evriliyor: İşe Yaramazlar, Yaklaştım, Eksiklik Hissiyatı ve Dinlenmeyen Şarkılarım Var, her biri sanatçının içsel dönüşüm sürecinin ayrı durakları. EP’nin kapanışında yer alan Sakar Hayaller ise dinleyiciyi ilk kez duyacağı bir parça olarak karşılıyor. Albüm genelinde Synth Pop türünden beslenen bir sound hâkim. Minimalist elektronik altyapılarla içsel temalar arasında bir denge kuran EP, melankoliyle ritmik hareketi aynı
potada eritiyor.

Taha Gürbüz’ün yeni şarkısı Örtü dijital platformlarda yayında!
Şarkıya eşlik eden video klipte, İstanbul’un farklı semtlerinden insan manzaraları yer alıyor. Video-art estetiğinde kurgulanan bu klipte şehir, parçanın taşıdığı duygusal yoğunluğa görsel bir zemin oluşturuyor. Görüntüler Orçun Karamustafa tarafından çekilirken, kurgusu sanatçının kendisi tarafından yapıldı. Söz, müzik ve düzenlemesi Taha Gürbüz’’e ait olan Örtü'nün kayıtları sanatçının home stüdyosunda tamamlandı. EP genelinde olduğu gibi mixi Alpay Vural masteringi ise Pinhani grubundan tanıdığımız Eray Polat tarafından gerçekleştirildi. Ruh Halim Ektedir, 4 Temmuz Cuma gününden itibaren tüm dijital platformlarda dinlenebilir.

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