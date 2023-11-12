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Tadım gecesi

Ünlü viski markası ve Brothers, geçtiğimiz hafta bir tadım gecesi düzenledi.

Tadım gecesi

Ünlü viski markası ve Brothers, geçtiğimiz hafta bir tadım gecesi düzenledi. Etiler La Scarpetta’da gerçekleşen lansmanda markayı temsil eden Tuğçe Çolak katılan özel konuklara tadım hakkında bilgiler verdi. 

Tadım gecesi

(Kaan Tatlıtuğ, Tuğçe Çolak, Alegra Levi)

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yer aldığı gecede Alegra Levi ve Kaan Tatlıtuğ gibi isimlerde yer aldı. Dilara Yıldız’ın ve Kaan Tatlıtuğ’un organize ettinize ettiği gece eğlenceli görüntülere sahne oldu.

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