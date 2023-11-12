Ünlü viski markası ve Brothers, geçtiğimiz hafta bir tadım gecesi düzenledi. Etiler La Scarpetta’da gerçekleşen lansmanda markayı temsil eden Tuğçe Çolak katılan özel konuklara tadım hakkında bilgiler verdi.

(Kaan Tatlıtuğ, Tuğçe Çolak, Alegra Levi)

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yer aldığı gecede Alegra Levi ve Kaan Tatlıtuğ gibi isimlerde yer aldı. Dilara Yıldız’ın ve Kaan Tatlıtuğ’un organize ettinize ettiği gece eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.