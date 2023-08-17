Haftanın iki günü sahne alan Fedon’u hayranları yalnız bırakmayarak Aias’ı doldurdular. Sahnenin ilerleyen saatlerinde Fedon tabak kıran misafirlerine espiriyle karışık takılarak “ Tabak kırıyoruz kalp kırmıyoruz ama hesap gelince konuşacağım sizinle” sözü misafirleri arasında gülüşmeye neden oldu.

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