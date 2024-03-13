Sydney Sweeney’nin Oscar ödüllü Kérastase Fransız Bob stili

Kérastase Kuaförleri’nden Glen Oropeza’nın markanın yeni serisi Première ile hazırladığı Sydney Sweeney'nin yeni görünümü kısa sürede ödül sezonunun en önemli saç modeli haline gelirken, dağınık ve dokulu bob saç stili bu yaz mood board’ların vazgeçilmezi olacak.

Kérastase Global Marka Elçisi Sydney Sweeney, yıllardır süren kalıcı hasardan sonra saçlarının gücünü geri kazanmak için Premiere serisini kullandığını belirten, “Bu yıl gerçekten yıllarca zarar gören saçıma ve saç sağlığına önem verdiğim bir yıl oldu. Saçımda mucizeler yaratan Kérastase Première serisini piyasaya çıkmadan önce kullanma şansına sahip olduğum için şanslıyım. Kérastase Première, saçımı güçlü ve sağlıklı hissettiriyor. Bu da beni kısa saç için cesaretlendirdi“ dedi.

Sydney’nin yeni saç stilini tasarlayan Glen Oropeza (@GlenCocoforHair), Kérastase Première serisinin Sydney'nin saçında gerçekleştirdiği dönüşüme hayran kaldığını söyleyerek “Concentré gerçek bir kahraman! Çünkü duruladıktan sonra saçın çok daha pürüzsüz ve nemlendirilmiş olduğunu hissediyorsunuz. Artık vazgeçilmezim oldu, herkes için kullanacağım’’ diye ekledi.



Sydney Sweeney’nin kuaförü Glen Oropeza ile yaratılan saç kesimi, bu görünümü elde etmek için yeni Kérastase Première Serisi ile 3 aşamalı bakımdan oluşuyor;



Birinci aşamada Prèmiere rutinini tanımlayan serinin kahraman ürünü Kérastase Prèmiere Concentré Décalcifiant Ultra-Réparateur, saçtaki kalsiyum birikimini azaltıyor ve saça hazırlık yapıyor. Saç derisini ve saçı nazikçe temizleyerek kalsiyum birikimini azaltmaya yardımcı olan onarıcı saç banyosu Kérastase Bain Décalcifiant Réparateur ve Kérastase Prèmiere Fondant Fluidité Réparateur, hafif formülüyle nemi ve akışkanlığı anında geri kazandırıyor ve durulmadan önce saça katman kazandırıyor.

Tüm saç tipleri için geliştirilen, durulanmayan Kérastase Prèmiere Sérum Filler Fondamental, ısıyla şekillendirmeden önce korumak için ikinci adımı oluşturuyor.



Üçüncü ve son adımda, matlığı nötralize etmeye yardımcı bakım maddeleri içeren Kérastase Prèmiere Huile Gloss Réparatrice, kırık saç uçlarını onarmaya yardımcı oluyor ve saça parlaklık kazandırıyor. Kérastase Laque Couture Saç Spreyi ise daha fazla doku ve tutuş için son dokunuşu sağlıyor.

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