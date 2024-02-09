'Survivor' yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Survivor' yarışmasındaki kazançlar belli oldu.
Yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu.
İşte kazançlar;
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Pınar saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
Özgür Tetik: 60 bin TL
Yorumlar (0)