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'Survivor' yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu

'Survivor' yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu. İşte detaylar...

'Survivor' yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Survivor' yarışmasındaki kazançlar belli oldu.

'Survivor' yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu

Yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu.


İşte kazançlar;
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Pınar saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
Özgür Tetik: 60 bin TL

 

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