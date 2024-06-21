  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken: Farkım konsantrasyon ve teslim olmamak

‘Survivor All Star 2024’ün şampiyonu Ogeday Girişken ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuk oldu.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken: Farkım konsantrasyon ve teslim olmamak

‘Survivor All Star 2024’ün şampiyonu Ogeday Girişken adaya dair merak edilenleri ‘Sıkı Muhabbet’e anlattı. Kupayı kazanma sebebinin mücadeleci ruhu olduğunu söyleyen yarışmacı “Farkım konsantrasyon ve teslim olmamam” diyor.

Ogeday Girişken “Bedenim ileriye koşarken, mentalim tersine koşuyordu. Mental olarak çok kırıldım, iki kere bırakmanın eşiğinden döndüm. Ama pes etmemenin nelere yol açtığını gördüm. Her sporcu, ‘En çelik mentale sahibim’ diyen insanlar da kırılıyor, ben de insanım ve pes etmemeyi tekrardan öğrenmiş oldum” diyor.

Yarışmacılar hakkında da yorum yapan şampiyon: “Şu an hiçbir problemimiz yok ama Hakan (Hatipoğlu) Abi ile bir tartışmamız oldu. En çok gözümün döndüğü yer orasıydı, hayal kırıklığına uğradım. Seda Aktuğlu’yla ise yıldızımız barışmadı, çok ısınamadık birbirimize.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ahu Tuğba'nın rahatsızlığının nedeni belli oldu
  Magazin

Ahu Tuğba'nın rahatsızlığının nedeni belli oldu

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile davalık mı? Şarkıcı ilk kez konuştu!
  Magazin

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile davalık mı? Şarkıcı ilk kez konuştu!

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!
  Magazin

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü
  Gündem

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi
  Magazin

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

'Kalbim Affeder' yayında
  Magazin

'Kalbim Affeder' yayında