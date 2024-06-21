Survivor şampiyonu Ogeday Girişken: Farkım konsantrasyon ve teslim olmamak

‘Survivor All Star 2024’ün şampiyonu Ogeday Girişken adaya dair merak edilenleri ‘Sıkı Muhabbet’e anlattı. Kupayı kazanma sebebinin mücadeleci ruhu olduğunu söyleyen yarışmacı “Farkım konsantrasyon ve teslim olmamam” diyor.

Ogeday Girişken “Bedenim ileriye koşarken, mentalim tersine koşuyordu. Mental olarak çok kırıldım, iki kere bırakmanın eşiğinden döndüm. Ama pes etmemenin nelere yol açtığını gördüm. Her sporcu, ‘En çelik mentale sahibim’ diyen insanlar da kırılıyor, ben de insanım ve pes etmemeyi tekrardan öğrenmiş oldum” diyor.

Yarışmacılar hakkında da yorum yapan şampiyon: “Şu an hiçbir problemimiz yok ama Hakan (Hatipoğlu) Abi ile bir tartışmamız oldu. En çok gözümün döndüğü yer orasıydı, hayal kırıklığına uğradım. Seda Aktuğlu’yla ise yıldızımız barışmadı, çok ısınamadık birbirimize.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında.

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