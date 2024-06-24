Survivor izdihamı

Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen Beylikdüzü Marmara Park AVM söyleşilerine, televizyon dünyasının fenomen programı “Survivor”ın ünlü yarışmacıları katıldı. Alışveriş Merkezi’nde izdihama neden olan söyleşiye, “Tek Bacak” lakaplı Nagihan Karadere, sevilen yarışmacı ve sunucu Hakan Hatipoğlu ve “Bum Yasin” lakaplı Yasin Obuz konuk oldu.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği söyleşi sırasında samimi açıklamalarda bulunan “Survivor” yarışmacılarından Nagihan Karadere, kendisine popülerlik kazandıran hareketlerinden “Osmanlı Tokadı”nı sahnede canlandırdı. Marmara Park misafirlerinin “Survivor” yarışmasına bir kere daha katılmalarını istediği yarışmacılar, Ogeday’ın bu yılki yarışmayı kazanmasının sürpriz olmadığını söyledi.

“Survivor”daki yarışmacılar arasında çıkan tartışmaların aç kalmaktan kaynaklandığını söyleyen yarışmacılar, çekimler haricinde rahat bir ortam bulunduğu iddialarını da yalanladı. Yarışma sırasında hem cenneti hem de cehennemi birlikte yaşadıklarını söyleyen Yasin Obuz, “Bu yılki yarışma sırasında 22 kilo verdim. Ne kadar aç kaldığımı siz düşünün” dedi.

Nagihan Karadere’nin önerisiyle SMS oylamasının yarışmadan çıkarıldığını belirten yarışmacılar, performansın daha önemli olduğunu belirtti. Marmara Park misafirleri arasında SMS uygulaması konusunda anket yapan yarışmacılardan Nagihan Karadere, performansın ön plana çıkmasına rağmen, “SMS uygulaması olsaydı, sizin sevginizle ben finale bile çıkardım” dedi.

Marmara Park misafirlerinin sorularının da yanıtlandığı söyleşinin sonunda gençlere mesajlar veren Yasin Obuz, “Gençlerin herhangi bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyorum. Üniversite kazanmak ve üniversitede okumaktan daha önemlisi, gençlerin bir meslek edinmesidir. Bir mesleğinizin olması, hayatınızın akışını çok değiştirecektir” dedi.

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