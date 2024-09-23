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'Survivor'ın ünlü ismi Nisa Bölükbaşı evlendi

'Survivor'ın ünlü ismi Nisa Bölükbaşı evlendi. İşte detaylar...

'Survivor'ın ünlü ismi Nisa Bölükbaşı evlendi

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlendi.

 'Survivor'ın ünlü ismi Nisa Bölükbaşı evlendi

Nisa Bölükbaşı "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla evlendiğini duyurdu.

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