'Survivor'dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu, adada yaptıklarını itiraf etti!

Survivor 2024 All-Star kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Kalaycıoğlu, bir restorandan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Survivor hakkında konuşan Kalaycıoğlu, "Hayalini kurduğum, canımın çektiği her şeyi yiyorum. Bugün 1 kilo almışımdır" dedi. Muhabirlerin yeni projeler hakkında sorusuna ise, "Dizi ve reklam için teklifler var ama benim önceliğim müzik" diye cevap verdi. Ayrıca yaz planlarından bahseden Kalaycıoğlu, "Adada çok güzel şarkı sözleri yazdım. Yetiştirebilirsem yaz sezonuna bomba bir şarkı geliyor" dedi.

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