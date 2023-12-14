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Sürpriz proje için buluştular

Ünlü şef Gürkan Topçu, önceki gece Etiler'deki Papermoon'da Yasmin Erbil ile görüntülendi.  

Sürpriz proje için buluştular

Akşam saatlerinde 4 kişilik grup ile yemeğe gelen ikili, 4 saat süren yemek sonrası mekan çıkışında objektiflere yakalandı. 

Sürpriz proje için buluştular

Yasmin Erbil kendisini bekleyen aracına binerken, ünlü şef bir araya gelme sebebini açıkladı.

Sürpriz proje için buluştular

Topçu, "Arkadaşlar yeni kurduğumuz Gürkan Yapım için görüşmeler yaptık, dijitalde olan yarışma programımız için Yasmin hanım ile anlaştık. Güzel bir işbirliği oldu, zaten yakın zamanda açıklamasını yapacağız. Devam eden yarışma programından sonra, dizi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

 

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