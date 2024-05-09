Süreyya Yalçın’ın acı günü!

Süreyya Yalçın, acı haberle sarsıldı.

Sosyetik ismin annesi Ülkü Yalçın, 77 yaşında hayatını kaybetti.



Yalçın'ın annesi Miami'de defnedilecek.

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