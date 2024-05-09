  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Süreyya Yalçın’ın acı günü!

Ünlü isim Süreyya Yalçın’ın acı günü! İşte detaylar...

Süreyya Yalçın’ın acı günü!

Süreyya Yalçın, acı haberle sarsıldı.

Süreyya Yalçın’ın acı günü!

Sosyetik ismin annesi Ülkü Yalçın, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Süreyya Yalçın’ın acı günü!
Yalçın'ın annesi Miami'de defnedilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cenk Eren'e hediye şoku!
  Magazin

Cenk Eren'e hediye şoku!

Büyük mücadeleyi birlikte izlediler
  Magazin

Büyük mücadeleyi birlikte izlediler

37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı!
  Gündem

37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı!

Burak Yeter Tiffany Trump ile mikser başında
  Magazin

Burak Yeter Tiffany Trump ile mikser başında

Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu
  Magazin

Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?
  Magazin

Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?