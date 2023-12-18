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Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü... İşte detaylar...

Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

BOS Group ve Quickload’ın sahibi Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın’a dillere destan bir doğum günü süprizi organize etti.

 Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü


Her yıl Miami’de doğum gününü kutlayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın bu yıl Divan Bodrum Otel'de yaptı.

 Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

(Cemal - Şenay Yarar)

Türkiye’nin tek ikoncanı olarak bilinen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, üç gün üç gece dillere destan doğum günü yaptı.

 Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

Özel geceye 40 kişilik davetli katıldı.

 Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

(Tuğba Özerk)

İş ve sanat camiasından bir çok kişinin katıldığı doğum gününde özel şovlar yapıldı. Siyah konseptli kıyafetiyle göz kamaştıran Yalçın, dört katlı pastasını eşi Ozan Baran ile kutladı.

Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

(Şenay Yarar - Süreyya Yalçın)

Geceye katılanlar arasında Süreyya Yalçının annesi Ülkü Yalçın başta olma üzere Tuğba Özerk, Nedim Bilimler, Cemal Şenay Yarar, Emrah Merve Kalan, Hasan Deniz, Uzunhasan, Can Yalçın, Nihan Coşkundere, Cem Tuçel ve Gözde Uslu gibi isimler katıldı. 

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