 Sürekli estetik haberleriyle gündeme gelen Umut Akyürek ilk kez yaptığı estetikleri açıkladı!

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu, Türk Sanat Müziği'nin güçlü ismi Umut Akyürek oldu. Müzik kariyeri ve hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Akyürek, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

GENÇKEN DUDAKLARINDAN UTANAN BİR KIZDIM

Sürekli estetik haberleri ile gündeme gelen ve bu haberlerden rahatsızlığını dile getiren Akyürek, Pınar Kerimoğlu'nun estetik sorularını yanıtladı. "Hakkımda sürekli estetik haberleri çıkıyor. Ben her gün estetik yaptırmıyorum. Konservatuvar döneminde de kalın dudaklı ve dudaklarından utanan bir kızdım. Dudaklarım küçük dursun diye içeriden boyuyordum. Bir kere ben estetiksizim demedim ki, burnum estetik, alın daraltma yaptırdım. Bunların dışında estetiğim yok," şeklinde konuştu.



ÖRNEK ALINACAK SANATÇI KALMADI

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı, müzik kariyerine başladığı yılları şu şekilde anlattı: "Benim gençliğimde bazı şeyler gerçekten zordu. Sanatçı olmak, TRT'ye girmek büyük işlerdi. Çok büyük sanatçılar vardı, biz de onları örnek alırdık ama şimdi örnek alınacak sanatçı kalmadı. Tabi saysanız bir elin parmaklarını geçmez."



POPÇUDAN ASSOLİST OLMAZ

Assolist kavramının tam olarak bilinmediğini belirten Akyürek, Pınar Kerimoğlu’nun assolistlik sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Assolistlik, Türk Musikisi'ne ait bir terimdir. Şık kıyafet giyinip sahneye çıkan veya sahneye en son çıkıp bikini ile sahneye çıkan insanlar kendisini assolist zannediyor.

Assolistlik, Türk Musikisi'ne ait bir terimdir, popçudan assolist olmaz. Assolist sahneye çıkıp da kıvırtmak değildir. Assolist dediğin Muazzez Ersoy’dur, Muazzez Abacı’dır, Emel Sayın’dır, Bülent Ersoy’dur."

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