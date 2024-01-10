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Sürdürülebilir modanın yeni ikonu Galataport'ta

Modanın özgün ismi Tuğçe Kaya, tasarımlarındaki benzersiz dokunuşlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir modanın yeni ikonu Galataport'ta

Moda dünyasına yeni bir soluk getiren Kaya, kurucusu ve tasarımcısı olduğu Elissa Studio markasıyla şimdi de Galataport'un kalbinde yerini alarak yeni mağazasını ziyaretçilerle buluşturdu.

Sürdürülebilir modanın yeni ikonu Galataport'ta

Zarafetin ve özgünlüğün buluşma noktası olan bu yeni mekânda, Tuğçe Kaya, iddialı tasarımlarıyla Sevgililer Günü için moda tutkunlarına ilham dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Sürdürülebilir modanın yeni ikonu Galataport'ta

Başarılı tasarımcı, Sonbahar-Kış 2024 koleksiyonunda, romantizmin ve çevre dostu tasarımların muhteşem buluşmasıyla göz dolduruyor. Etnik desenlerin sıcaklığı ve modern materyallerin zarafeti, kadınların Sevgililer Günü için yeni favori parçalarını belirlemeye aday.

Sürdürülebilir modanın yeni ikonu Galataport'ta

Her bir parça, özgünlüğünü ve çevreye duyarlılığını ön planda tutarak moda dünyasına farklı bir bakış açısı sunuyor. Pamuk ve termal dolgulu kapitone kumaşlarla oluşturulan özgün tasarımlar, romantizmin kapılarını aralıyor. Pamuk ve termal dolgulu kapitone kumaşlarla şekillendirilen tasarımlar, romantizmin kapılarını aralıyor ve sürdürülebilirliği önemseyen bir tutumu temsil ediyor.

Elissa Studio, Galataport’taki mağazası özgün ve çeşitli tasarımlarıyla moda tutkunlarının beğenisine sunulan bir konsept ürün gamını bünyesinde barındırıyor.

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