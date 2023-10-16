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Sürdürülebilir modanın en güncel koleksiyonu

Etnik desenler, modern materyallerle buluştu: Elissa Studio Sonbahar/Kış koleksiyonu sizinle.

Sürdürülebilir modanın en güncel koleksiyonu

Sürdürülebilir moda alanına yeni bir soluk getiren Elissa Studio, Sonbahar/Kış 2024 Koleksiyonunda özgün desenleri, modern materyallerle buluştu. Kot, pamuk ve termal dolgulu kapitone kumaşlarla buluşan özgün tasarımlar, sürdürülebilir çözümlerle üretildi. Elissa Studio gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamaya, bu koleksiyonda da devam ediyor. 

Sürdürülebilir modanın en güncel koleksiyonu

 

ÇEVRECİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÖZGÜN 

Etik değerler gözetilerek üretilen Elissa Studio Sonbahar/Kış 24 koleksiyonunda mor, bordo, yeşil ve toprak tonları hâkim. 

Sürdürülebilir modanın en güncel koleksiyonu

Elissa Studio bu sezonda sunduğu maxi elbiseler ile salaş şıklığı sunarken mini elbiselerle, şehrin en canlı anlarında sizinle olmaya aday. Etnik aksesuarların eşlik ettiği bu koleksiyon size tam bir görünüm vaat ediyor. Özgün etnik desenlerin zamansız kalıplarla buluştuğu mont, elbise, etek ve çanta gibi birçok kategoride moda severlere ürün sunuyor.

 

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