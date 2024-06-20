Süperstar dur durak bilmiyor

Dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte seslendiren Ajda Pekkan, repertuarında yer verdiği “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak seslendirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok fotoğrafını ledlere yansıtarak şarkısını söyleyen Ajda Pekkan, İzmirli müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Burcu Sedef imzalı siyah beyaz bir elbisesiyle göz kamaştıran Ajda Pekkan, tüm biletleri tüketerek konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Muhteşem sahne performansının yanı sıra sesiyle ve enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktıran Ajda Pekkan, “Bütün enerjimi sizden alıyorum. İyi ki varsınız” diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Türkiye turnesine devam edecek olan Süperstar sırasıyla 24 Haziran’da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 28 Haziran’da Ankara Atılım’da, 8 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro’da, 14 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 20 Temmuz’da ise Marmaris Amfi Tiyatro’da sahne alacak.

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