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Süperstar’dan Barbie esintileri

Süperstar Ajda Pekkan, yaz turnesinin ateşini Antalya’da yaktı. Kerkisolfej Organizasyonun Kral Pop Sponsorluğunda düzenlediği etkinlikte Antalya Açıkhava’da sahne alan Ajda Pekkan, harika performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Süperstar’dan Barbie esintileri

Muhteşem yorumunun yanı sıra enerjisiyle de ayakta alkışlanan Süperstar, Burcu Sedef imzalı pembe elbisesiyle de sahne Barbie esintileri yarattı.

Süperstar’dan Barbie esintileri

Konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendiren Süperstarın, muhteşem coşkusuna ise hayranları danslarıyla eşlik etti.

Süperstar’dan Barbie esintileri

Türkiye turnesine devam edecek olan Süperstar 27 Mayıs’ta Adana Çukurova Uni. Açıkhava’da, 19 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 24 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 28 Haziran’da Ankara Atılım Sahnes’inde, 8 Temmuz Bodrum Açıkhava Tiyatrosu’nde, 14 Temmuz Çeşme Açıkhava’da, 20 Temmuz’da ise Marmaris Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak.

 

 

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