Süperstar’dan Barbie esintileri

Muhteşem yorumunun yanı sıra enerjisiyle de ayakta alkışlanan Süperstar, Burcu Sedef imzalı pembe elbisesiyle de sahne Barbie esintileri yarattı.

Konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendiren Süperstarın, muhteşem coşkusuna ise hayranları danslarıyla eşlik etti.

Türkiye turnesine devam edecek olan Süperstar 27 Mayıs’ta Adana Çukurova Uni. Açıkhava’da, 19 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 24 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 28 Haziran’da Ankara Atılım Sahnes’inde, 8 Temmuz Bodrum Açıkhava Tiyatrosu’nde, 14 Temmuz Çeşme Açıkhava’da, 20 Temmuz’da ise Marmaris Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak.

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