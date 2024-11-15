Süper dolunay ile İran ağır sınav verecek

Macide Zühre Ağırbaş, "Büyük yangın ve depremler olacak. Güneş tutulması eşittir deprem. Yıldıznamede büyük deprem olacağı çıkıyor. Ama 3 ay içerisinde olur ama kışın ortasında olur, ama 15 gün içinde olur. Onu bilemem. Büyük bir deprem bekliyoruz." demişti. Ağırbaş'ın bu açıklamasından 15 gün sonra Malatya'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

SÜPER DOLUNAY'DA NELER YAŞANACAK

16 Kasım'da Süper Dolunay Boğa burcunda gerçekleşiyor ve Uranüs etkisinde bir dolunay yaşanacak. Gazeteci Özlem Uçar ve Spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş'ın Youtube kanalında "Kadim Sırlar" programında dolunayın etkilerini anlattılar. Skandallara ve şok olayların yaşanacağını söyleyen Uçar ve Ağırbaş, yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

İRAN'DA REJİM DEĞİŞECEK

"Bu dönem de çocuklarımızı daha fazla koruma altına almamız gerekli. Hava olayları, kazalar, dijital alanda bir takım olaylar da hayatımızı etkileyecek. Ortadoğu'da savaş hız kesmeden devam edecek. Ayrıca İran merkezli bir deprem yaşanacak ve İran büyük bir sınav verecek. Yine İran'da rejim değişikliği yaşanacak. Rejim değişikliği ile 2025'te dengelerin değiştiği bir dönem olacak."

SİYASİ KAOS YAŞANACAK

Ülkemizde siyasi kaosun yaşanacağını söyleyen ikili açıklamalarına şöyle devam etti: "Siyasi kaos yine gündemimizde olacak. Belediyelere kayyım atamaları devam edecek. Bu da siyasi kaosu beraberinde getirecek. Herkesi etkileyecek bireysel sıkıntılar yaşanacak. Bu süper dolunayda kavgadan gürültüden uzak durun, bedelleri ağır olur" dedi.

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