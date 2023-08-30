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Sunal Ailesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu

Sunal Ailesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu... İşte detaylar...

Sunal Ailesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti 2019 yılında ilk kızları Narin'i, 2021'de ikinci kızları Nil'i kucaklarına almıştı. Sunal Ailesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle evinin balkonunda poz verdi.

Sunal Ailesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu
Sunal, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" diye yazdı.

 

 

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