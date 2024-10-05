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Suna Keskin sahnede 60. yılını kutluyor

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın duayen oyuncusu Suna Keskin, tiyatro sahnesinde kesintisiz olarak var olduğu 60 yılı  yine sahnede, 10 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezinde kutlayacak.

Suna Keskin sahnede 60. yılını kutluyor

Mesleğinin son 15 yılını Tiyatrokare'de geçiren ve tiyatronun Bu da Benim Ailem, Müziksiz Evin Konukları, Sinek Kadar Kocam Olsun gibi oyunlarından sonra on yıldır kapalı gişe oynanan, Nedim Saban imzalı   Ahududu oyununda, Melek Baykal ile  başrolü paylaşan Suna Keskin, mesleğine adadığı ömrünü kutladığı bu anlamlı gecede yine Ahududu ile sahnede olacak.

Oyunun bitmesinin ardından, tiyatromuzun duayen ismi Erol Keskin adına her yıl kendisini tiyatroya adayan bir genç sanatçıya verilecek olan ödül takdim edilecek. Ceyda Düvenci'nin sunacağı ödül töreninde, Nezaket Erden 1. Erol Keskin Ödülünün sahibi olacak.

Tiyatro dünyasından Haldun Dormen gibi ustaların  katılacağı gece bir kokteylle sona erecek.   

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