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Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı!

Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı! İşte detaylar...

Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı!

Magnet Quarterly dergisi çekimlerinde PUMA Speedcat ile iddiasını konuşturan Sümeyye Aydoğan, çarpıcı pozlarıyla kendine has ışığını yansıttı.

Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı!
"Her gün sadece seyirciyle değil, kendi en iyi versiyonumla da buluşmak için güne başlıyorum" diyen güzel oyuncu, yaşam felsefesini ise şöyle paylaşıyor: "Kaderim mi bilemiyorum ama ben bir ışık topuyum.

Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı!
Alanıma sadece güzellikler ile gelişime ve geliştirmeye açık zerreleri alıyorum.

 Sümeyye Aydoğan yaşam felsefesini açıkladı!

Bunun için sürekli araştırıyor, okuyor ve çok çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını alıyorum."

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