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Sümeyye Aydoğan'dan proje açıklaması

Sümeyye Aydoğan'dan proje açıklaması. İşte detaylar...

Sümeyye Aydoğan'dan proje açıklaması

Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

 Sümeyye Aydoğan'dan proje açıklaması

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Burada işlerim var. Her şey yolunda. Birkaç proje var onaylanmak üzere" dedi. Tatil için Aydoğan, "Belki bir tur daha giderim bir yere, belli değil" diye konuştu.

 Sümeyye Aydoğan'dan proje açıklaması

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Son Sefer' filminde rol alan oyuncu, "Bazı kesim tarafından Zafer Algöz'e tepkiler geldi" sözlerine, "Bana tepki gelmedi. Biz oyuncuyuz, işimizi yapıyoruz.

 

Sümeyye Aydoğan'dan proje açıklaması
Senaryosunu beğendiğim ve içinde bulunmaktan onur duyduğum işleri severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

 

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