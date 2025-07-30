 Sümeyye Aydoğan'dan proje açıklaması

Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Burada işlerim var. Her şey yolunda. Birkaç proje var onaylanmak üzere" dedi. Tatil için Aydoğan, "Belki bir tur daha giderim bir yere, belli değil" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Son Sefer' filminde rol alan oyuncu, "Bazı kesim tarafından Zafer Algöz'e tepkiler geldi" sözlerine, "Bana tepki gelmedi. Biz oyuncuyuz, işimizi yapıyoruz.



Senaryosunu beğendiğim ve içinde bulunmaktan onur duyduğum işleri severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.