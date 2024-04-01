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Sumakh Restoran’da Azerbaycan lezzetlerinin büyüleyici dünyası

İstanbul'un kalbindeki Hyatt Residence Levent'te bulunan Sumakh Restoran, sizleri enfes Azerbaycan mutfağının büyüleyici bir yolculuğuna çıkarıyor.

Sumakh Restoran’da Azerbaycan lezzetlerinin büyüleyici dünyası

Her bir lezzet, özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanır ve geleneksel tatları modern sunumlarla buluşturur.

Sumakh Restoran’da Azerbaycan lezzetlerinin büyüleyici dünyası

Sumakh'ın eşsiz atmosferinde, zengin aromalar ve benzersiz tatlarla dolu bir deneyim yaşayacaksınız. Geleneksel Azerbaycan yemeklerinin yanı sıra, özel olarak hazırlanmış kokteyller ve seçkin şaraplarla damaklarınızı şımartın.

Sumakh Restoran’da Azerbaycan lezzetlerinin büyüleyici dünyası

Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam geçirmek için Sumakh Restoran sizleri bekliyor. Gastronomi dünyasının sınırlarını zorlayan bu benzersiz deneyimi keşfedin!

Sumakh Restoran’da Azerbaycan lezzetlerinin büyüleyici dünyası

 

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