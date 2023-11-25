  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı!

Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı! İşte detaylar...

Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı!

Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela'ya Roma'ya gitti.

Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı!
Aile, kızının isteği üzerine evlendiği yere gitti.

Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı!
Ovalı, "Hayata şükrettiğim en güzel anlardan biriydi 2 Ocak... 2017'de evlenmek için gittiğim yere Roma'ya, şimdi kızımla gittik. 2 yıldır soruyordu, 'Ben niye düğünde yoktum?' diye... 'Beni oraya götürün' dedi ısrarla... 2000 yılın üzerinde korunmuş evlenmek için gittiğim o tarihi binada bu sefer kızımlaydım. Tabii ki çok duygulandım.. Birey yetiştrmenin bilincinde olan, koşulsuz sevmeye hazır tüm anne olmak isteyenlere, dua ettim. Geceleri dua edip yatan, annelik özlemi çeken her anne adayı için ve bebek bekleyen anneler için sağlıkla gelmesini diledim ve canım eşim, yol arkadaşım her şeyim sana iyi ki evet dedim sevgilim.

Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı!

Tüm yaşadığımz zorlukların sonucu kendi ailemin olmasıydı. Allah'ın bu hediyesi için, değermiş geriye dönüp baktığımda!" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?
  Magazin

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?

Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?
  Magazin

Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı
  Magazin

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı

Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!
  Magazin

Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı
  Magazin

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı

Kozmetik markasını tanıtan Berdan Mardini ürünleri sürpriz bir isme gönderecek! O isme çok şaşıracaksınız
  Magazin

Kozmetik markasını tanıtan Berdan Mardini ürünleri sürpriz bir isme gönderecek! O isme çok şaşıracaksınız