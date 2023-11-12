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Süheyl Uygur-Behzat Uygur Kardeşler'den tiyatro açıklaması

Süheyl Uygur-Behzat Uygur Kardeşler'den tiyatro açıklaması... İşte detaylar...

Süheyl Uygur-Behzat Uygur Kardeşler'den tiyatro açıklaması

Süheyl Uygur-Behzat Uygur Kardeşler, tiyatro oyunları için Watergarden İstanbul içerisinde bulunan Duru Tiyatro’da objektiflere yansıdı. "Süt Kardeşler" adlı tiyatro oyunlarıyla büyük beğeni toplayan kardeşler, tiyatro sahnelerinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu ve şu anda televizyona dönmek istemediklerini belirtti.

Süheyl Uygur-Behzat Uygur Kardeşler'den tiyatro açıklaması

Behzat Uygur, "Tiyatro bizim için bir tutku, tiyatro sahnelerini çok seviyoruz. 'Süt Kardeşler' oyunumuz büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin birçok ilinde sahne alacağız. Turnemiz devam ediyor. Sosyal medyada bize gitmediğimiz şehirler için talepler geliyor, özel mesajlar atılıyor. Biz de onları kırmamaya çalışıyoruz. Bu ilgiden dolayı çok mutluyuz" dedi.

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