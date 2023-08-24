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Su kıtlığına dikkat çekmek için toprağa sarılıp ağladı

Türkücü Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde gözyaşı döktü.

Su kıtlığına dikkat çekmek için toprağa sarılıp ağladı

Türkücü Aydın Aydın, kuraklık nedeniyle dünyada yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek için, 'Su sesi ' ismini verdiği bir türkü besteledi. Aydın, yaptığı türkünün klip çekimlerini ise Hakkari'deki Kaval Şelalesi ile su çekilmesinin yaşandığı Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nde yaptı. Şelalede yüzen Aydın, baraj gölünün çekilen çamurunda da yürüyüp, emekleyerek gözyaşı döktü.

Su kıtlığına dikkat çekmek için toprağa sarılıp ağladı

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi olaylarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, çektiği kliplerle gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez de kuraklık ve su sıkıntısına dikkat çekmek için 'Su sesi ' ismini verdiği türküyü besteledi.

Su kıtlığına dikkat çekmek için toprağa sarılıp ağladı

Türkünün klip çekimlerini Hakkari'de yapan Aydın, Kaval Şelalesi'ne girip, su sıkıntısına dikkat ceketi. Türkücü Aydın, kuraklık sonucu su çekilmesinin yaşandığı Van'ın Zernek Baraj Gölü'ndeki çamurda da emekleyerek gözyaşı döktü.

Su kıtlığına dikkat çekmek için toprağa sarılıp ağladı

Sanatçı Aydın, kuraklık sonucu su çekilmesinin yaşandığı Zernek Baraj Gölü başta olmak üzere birçok sulak alanın çölleştiğini söyledi. Aydın, "Her taraf kurudu. Çocuklarımıza, torunlarımıza sağlıklı bir dünya bırakmadık. Buzullar eriyor. Hakkari'nin Cilo-Sat Dağları'ndaki bölgede buzullar erimeye başladı. Çünkü biz suyun kadrini, kıymetini bilmedik. Suyu israf ettik, suyu kirlettik, sahip çıkamadık ve bugün de su maalesef bizi bırakıp gitti. Aslında çok geç değil. Bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Lütfen bu suya sahip çıkalım, suyu israf etmeyelim kirletmeyelim. Temiz bir dünya için bu görev hepimizin. Lütfen suya sahip çıkalım" dedi

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