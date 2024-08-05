Prof. Dr. Özkan Demirhan: Öksürüğün sebebi iyi araştırılmalı

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan, öksürüğün sebeplerinin iyi araştırılması gerektiğini ifade ederek, ”Hastalar balgamdan kan gelene kadar öksürüğü önemsemezler. Genelde kan gördüklerinde ciddiye alırlar. Oysa öksürüğün kalple mi akciğerle mi ilişkili olduğunun araştırılması gerekir. Balgamda kanama veya çok kirli balgam çıkarma da akciğer kanserinin bir başka belirtisi olabilir. Öte yandan akciğer kanseri çok çeşitli klinik belirtiler verebilir ancak en sık görülen belirtileri sıklık sırasına göre şöyle sıralayabiliriz. Uzun süren ve karakteri değişen öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hemoptizi (kanlı balgam çıkarma), kemiklerde lokalize ağrı, ses kısıklığı, parmakların bombeli hale gelmesi (çomaklaşması), ateş, halsizlik, vena cava superior sendromu (VCSS-yüz ve boyunda şişlik oluşur), disfaji (yutma güçlüğü) gibi belirtilerdir. Ayrıca akciğer kanserinin artışında çevresel faktörlerin günden güne bozulması, hava kirliğinin artması, tütün ve tütün ürünlerinin daha özendirici hale getirilmesi akciğer kanseri oranlarını arttırmaktadır” dedi.

Bu kişiler, mutlaka tedbirini erkenden almalı!

Prof. Dr. Özkan Demirhan, erken teşhisin diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Akciğer kanserini erken evrede yakalamak için bilinçli ve kişiye uygun checkup yapılması ve bunun da akciğer filmi ve düşük doz akciğer tomografisi ile yapılması gerekir. Özellikle uzun süredir tütün ve tütün ürünü kullanan 40 yaş üstü kişiler, ailesinde akciğer kanseri hikayesi olanlar düzenli olarak hekim kontrolünde olmak zorundalar. Risk altında oldukları için bu kişilere kesinlikle düşük doz akciğer tomografisi öneririm. Eğer çok küçük boyutta bir lezyon tespit edilirse genellikle bunu akciğerde nodül olarak tanımlarız, 3 ayda bir veya duruma göre 6 ayda bir akciğeri düşük doz tomografi ile takip ederiz. Ama düşük doz tomografi olması büyük önem taşıyor çünkü hastalar radyasyona maruz kalıyor. Tomografi ilaçsız çekilse bile hasta radyasyon alır. Erken tanıda bize yol gösteren uluslararası bir formül vardır, bu yöntem yüzde 100 olmasa da bizlere bir fikir vermekte. Filmde patoloji saptandığı zaman sigara içimi ve yaş durumu da göz önünde bulundurulur. Sıkıntılı durumları erken tespit etmek için PET CT de önerilebilir. Lezyon tanısı için biyopsiye kadar giden bir sürece de gidebilir eğer ameliyata uygunsa mutlaka cerrahi tedavi tercih edilmelidir.” İfadelerini kullandı.

Elektronik sigaraya dikkat!

Elektronik sigaraya karşı da dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran Dr. Özkan Demirhan, “ Bu cihazlar, sigarayı bırakmayı kolaylaştırmak ve geleneksel nikotin içiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için nikotin yoksunluğu çekilmemesi için üretildi. Elektronik sigaralar nikotin, propilen glikol, gliserin ve çeşitli tatlandırıcılar gibi maddeler içerir. Isıtıldığında, bu maddeler potansiyel olarak zararlı kimyasallara dönüşebiliyor. Bu maddeler arasında formaldehit, asetaldehit ve akrolen gibi birçok kanserojen maddeler tespit edilmiştir. Elektronik sigara buharı, solunum yollarında enflamasyona ve hücresel hasara neden olabilir. Bu durum, akciğer dokusunun zayıflamasına ve kanser gelişimine katkıda bulunabilir.” diyerek uyarıda bulundu.

Yaz mevsiminde akciğerinizi koruyun!

Prof. Dr. Özkan Demirhan yaz mevsiminde akciğer sağlığının önemine de dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı.

“Özellikle hava kirliliği yüksek olan günlerde dışarıda fazla zaman geçirmemeye özen gösterin. Sigara içmek veya pasif içicilik akciğer sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden tütün ürünlerinden uzak durun. Bol su için. Su içmek mukusun incelmesine ve akciğerlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Egzersizi ihmal etmeyin. Düzenli egzersiz, akciğer kapasitesini artırır ve solunum fonksiyonlarını iyileştirir. Toz ve polenlere karşı önlem alın. Polen alerjiniz varsa dışarı çıkmadan önce antihistaminikler kullanabilir veya maske takabilirsiniz. Kapalı alanları mutlaka havalandırın. Evde veya ofiste temiz hava sirkülasyonunu sağlamak için pencereleri açın. Antioksidan açısından zengin gıdalar olan mevsim meyve ve sebzeleri ile proteinden zengin gıdalar akciğer sağlığını destekler. Özellikle solunum yolu ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa, düzenli doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin”

“Tedavi kişiye özel olmalı"

Akciğer kanseri tedavisinde kişiye özel tedavi modelini anlatan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan,“ Akciğer kanseri her zaman kişiye özel olmalıdır. Cerrahi tedavi de cerrahi sonrası onkolojik tedaviler de kişiye özel olarak planlanır. Standart gibi görünse de bu tedaviler, kişiye özel bazı faktörler vardır. Bu faktörleri sıralamak gerekirse; akciğer kanserinin evresi, kanserin hücre tipi (Küçük hücreli akciğer kanserinin cerrahi tedavisi çok çok sınırlıdır), moleküler genetik testlerin durumu, kişinin performansı ( kişinin beslenme şekli ve hayat şartları, kişinin psikolojisi gibi durumlar) şeklindedir. Son yıllarda tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi göğüs cerrahisinde de minimal invaziv (Küçük kesi ile yapılan ameliyatlar) yöntemler tercih edilmektedir. Bunlar videotorakoskopik (VATS) ve robotik (RATS) ameliyatlarıdır. Ancak burada bilinmesi gereken hangi yöntemle ameliyat edilirse edilsin kanser tedavisinin başarısı, kanseri tamamen temizlemektir. Miniml İnvaziv ameliyatların en büyük avantajı komplikasyonları minimuma indirmesidir. Öte yandan ameliyat sonrası hasta daha az ağrı hisseder, hastanede kalış süresi azalır. Onkolojik tedavi gerekse bile bu hastaların tedaviye yanıtı daha başarılı oluyor.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.