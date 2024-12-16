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Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Snob Magazin'in haberine göre; 'Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna bakın ne cevap verdi?
Su Burcu Yazgı Coşkun, "Bugün repo günüm. Dizi güzel gidiyor. Reytinglerimiz iyi" dedi.

Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna bakın ne cevap verdi?
Oyuncu, "Son dönemin en çok dikkat çeken ismisiniz. 'Kardeşlerim'den sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Her şey güzel. 'Kardeşlerim'de güzeldi" yanıtını verdi.

 Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni yılı ailesiyle evde geçireceğini belirtti.

 

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