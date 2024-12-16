Snob Magazin'in haberine göre; 'Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.



Su Burcu Yazgı Coşkun, "Bugün repo günüm. Dizi güzel gidiyor. Reytinglerimiz iyi" dedi.



Oyuncu, "Son dönemin en çok dikkat çeken ismisiniz. 'Kardeşlerim'den sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Her şey güzel. 'Kardeşlerim'de güzeldi" yanıtını verdi.

Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni yılı ailesiyle evde geçireceğini belirtti.

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