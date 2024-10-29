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Su altında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde dalgıç Emrullah Bilirer ve Mavi Yelken Dalış okulu dalgıçları, Kaş Semerkent'te Engelsiz Yaşam Vakfı adına bir dalış gerçekleştirerek suyun metrelerce altında üzerinde Engelsiz Yaşam Vakfı logosu olan "Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartı açtılar.

Su altında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Geçtiğimiz hafta Keşan'da bir yardım gecesi düzenleyen ve engelli bireylere malzeme yardımında bulunan Engelsiz Yaşam Vakfı yönetim kurulu bu defada Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde farklı bir etkinliğe imza attı. Dalgıç Emrullah Bilirer ve Mavi Yelken Dalış okulu dalgıçları, üzerinde vakfın logosunun da bulunduğu "Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun" yazılı kutlama mesajı pankartını Kaş Semerkent’te suyun metrelerce altında açarak tüm yurda yayılan bayram coşkusuna eşlik ettiler.

Su altında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Daha sonra su üstüne çıkan dalgıçlar burada da hep bir ağızdan "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları atarak flamayı su üzerinde yüzdürdüler. Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Vakıf Başkanı Avukat Edip Önder "Cumhuriyetimizin 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye and içtik. Göreve geldiğimiz ilk hafta yönetim kurulu olarak Ankara'da Atatürk'ün kabrini ziyaret edip cumhuriyete bağlılığımızı bildirmiştik. Bu büyük bayramda da sevgili dalgıç arkadaşımız Emrullah Bilirer ve arkadaşlarıyla yer yüzünde, gök yüzünde ve deniz altında vakıf olarak Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olduk" dedi.

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