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Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

Son dönemin parlayan yıldızı Su Akkuyu, Didim'de tatilin keyfini çıkarıyor. Sezon boyunca defileden defileye koşan Akkuyu, Fashion Week gibi büyük etkinliklerde boy gösterdikten sonra deniz ve güneşin tadını çıkararak sezonun yorgunluğunu atıyor. 

Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

Fiziği, boyu ve güzelliği ile dikkat çeken Su Akkuyu, müzik alanındaki çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

 

Podyumdan stüdyoya uzanan yoğun temposuna rağmen, yeni şarkısı için çalışmalarını sürdüren güzel yıldız, "Yaz gelince defileler azaldı, ben de ağırlığı müzik çalışmalarıma verdim. Yeni şarkımın okumalarından önce güzel bir tatili hak ettim" dedi.

Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

Yeni şarkısıyla iddialı bir çıkış yapmayı planlayan Akkuyu, "2024 benim yılım olacak. Bomba gibi geliyorum" sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

Cesur pozları ile yürekleri hoplatan Su Akkuyu, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topladı. 

Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

 

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