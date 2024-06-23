Su Akkuyu cesur pozlarıyla yürek hoplattı 

Fiziği, boyu ve güzelliği ile dikkat çeken Su Akkuyu, müzik alanındaki çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Podyumdan stüdyoya uzanan yoğun temposuna rağmen, yeni şarkısı için çalışmalarını sürdüren güzel yıldız, "Yaz gelince defileler azaldı, ben de ağırlığı müzik çalışmalarıma verdim. Yeni şarkımın okumalarından önce güzel bir tatili hak ettim" dedi.

Yeni şarkısıyla iddialı bir çıkış yapmayı planlayan Akkuyu, "2024 benim yılım olacak. Bomba gibi geliyorum" sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Cesur pozları ile yürekleri hoplatan Su Akkuyu, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topladı.

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