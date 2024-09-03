Studio Radiance 24HR Luminous Lift Kapatıcısı ile parlak ve dolgun bir görünüme hazır ol!

M·A·C Benelux Ulusal Sanatçısı Jessie Lefler, "Doğal ışıltınızı Studio Radiance Concealer ile ortaya çıkarın. Her sürüşte nemlendirme ve ışıltıyı mükemmel bir şekilde harmanlayan bu kapatıcı, cildinizi olduğundan daha parlak gösteriyor.” diyor.

Yüksek Performanslı Cilt Bakımı ve Makyaj Teknolojisi

Studio Radiance ailesinin diğer üyeleri gibi, Studio Radiance 24HR Luminous Lift Kapatıcı yüksek performanslı cilt bakımı teknolojisini yüksek performanslı makyajla birlikte sunuyor. En sağlıklı ve nemli cildinizi ortaya çıkarmak için içeriğinde niasinamid, C vitamini ve hyaluronik asit gibi 31 nemlendirici, aydınlatıcı ve dolgunlaştırıcı cilt bakımı içeriği bulunduruyor. Formül ayrıca zamanla göz altı koyuluklarının görünümünü %18 oranında azaltmaya yardımcı olurken, zeytin ve jojoba yağları gibi cilt bakımı özelliklerini bu süper gıdalar ile zenginleştirilmiş lüks serum benzeri formül, %90 oranında nemlendirme sağlıyor.

Mükemmel Renk-Cilt Uyumu

Hafif, ipeksi bir formüle sahip olan 44 farklı renk, Studio Radiance Serum-Powered Fondöten ile uyumlu bir şekilde makyajlarınıza eşlik ediyor. Makyaj artistleri tarafından seçilmiş ışıltılı karışımla infüze edilmesi sebebiyle; formülü gümüş ve altın ışıltılı taneciklerle zenginleştirirken, açık ve koyu ten alt tonlarıyla mükemmel uyum sağlıyor ve muhteşem renk-cilt uyumuyla kapatıcı deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. Arttırılabilir kapatıcılık elde ederek daha aydınlık, taze bir görünüm sağlamak için aplikatörü cildinize nokta şeklinde uygulayın, sürün ve yayın.

Uzun Süreli Performans ve Dayanıklılık

Studio Radiance 24HR Luminous Lift dermatologlar tarafından test edilmiştir. Tüm cilt tiplerine uygun bu kapaatıcı aynı zamanda kırışmaz veya pullanma yapmaz, ve 24 saate kadar dayanıklıdır. M·A·C Benelux Ulusal Sanatçısı Jessie Lefler "Bir makyaj sanatçısı olarak sahne arkasında, modellerin güzelliklerini doğal bir görünüm ile ortaya çıkarmak için minimum ürün kullanmak görevimizdir. Gizli silahımız olan bu kapatıcı ciltle eriyip, doğal cildin gerçekliğini koruyarak ışıltı ve esneklik sağlıyor.”

Sen de yeni Studio Radiance 24HR Luminous Lift Kapatıcısını deneyerek cildinin nasıl ışıldadığını bizimle paylaş, #MACTrend ile @MACcosmeticsTurkiye etiketlerini kullanmayı unutma. Yeni favori makyaj rutinini oluştur ve cildinin nasıl parladığını gör.

Studio Radiance 24HR Luminous Lift Kapatıcı – 1299 TL

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.