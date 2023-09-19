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Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları Sergisi İstanbul Sinema Müzesi’nde

Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, İstanbul Sinema Müzesi'ne konuk oluyor. 40 yıl boyunca bir araya getirilen 600’den fazla parçadan oluşan hayran koleksiyonu, 1 Ekim tarihinden itibaren Star Wars evrenini sergiye taşıyor.  

Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları Sergisi İstanbul Sinema Müzesi’nde

İlk serisi 1977 yılında yayınlanan Star Wars yapımları ile paralel olarak ilerleyen Galaksinin Fanları Sergisi, 40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeriyor. Sergi, 600’den fazla parçayı Star Wars evreninin içine çeken çok yönlü anlatımı ile ortaya koyuyor. Orijinal ürünlerin yanı sıra yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası sergilenmeye hazırlanıyor. 

Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları Sergisi İstanbul Sinema Müzesi’nde

George Lucas tarafından yaratılan ve yıllar içerisinde bir kültür fenomenine dönüşen Star Wars serisi, hayal gücünü derinden etkileyen güçlü hikayesiyle jenerasyonları derinden etkilemeye devam ediyor. Temel insan değerlerini merkezine alan epik anlatısıyla popüler kültürde benzersiz bir yer edinerek nesilden nesle büyüyen hayran kitlesinin bağlarını birleştiren sergi, fanlarının gözünden Star Wars dünyasına yakından tanıklık ediyor. Dünyanın en çok hasılatlı film serisi olarak tarihe geçen 12 yapımı konu alan koleksiyon, güçlü bir mirasa dair derinden bir bakış sunuyor.  

Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları Sergisi İstanbul Sinema Müzesi’nde

İstanbul Sinema Müzesi’nin, geçici sergi salonunda konumlanacak sergide; 50’den fazla heykel, 120 figür, 30 gerçek ölçekli zırh ve giysi, filmde bulunan uzay gemisi savaşı, 25 adet modellenmiş ve elle boyanmış gerçek boyutta büst ve devasa yaratık figürleri ile benzersiz dioramalar, miğferler, oyuncular tarafından imzalı film maskeleri, posterler ve her biri bir sanat eseri olan birçok parça sergilenecek. Odağına hayranlarını alan Avrupa’nın en seçkin Star Wars koleksiyonu, Türkiye’den özel olarak seçilen koleksiyon parçalarına da ev sahipliği yapacak.  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle kapılarını açacak sergi süresince Star Wars yapımlarının gösterimleri, film okumaları ve belgesel gösterimleri gibi birçok farklı etkinlik sinemaseverlerle buluşacak. Her yaştan Star Wars hayranını içine çekecek olan sergi, 1 Ekim’den itibaren 4 ay boyunca İstanbul Sinema Müzesi’nde ziyaret edilebilecek olan sergi1 Şubat 2024’e dek sürecek.

 

 

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