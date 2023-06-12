  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sportif babalara hediye seçenekleri Lumberjack’te

Hayatın her alanında duruşlarıyla dikkat toplayan babalar, Lumberjack’in yeni sezon koleksiyonunda yer alan; sneaker, kemer ve cüzdan modelleriyle tarzlarını tamamlıyor. Babalar Günü için hediye arayışında olanlar ise Lumberjack’in birçok model seçeneğiyle aradığını buluyor.

Sportif babalara hediye seçenekleri Lumberjack’te

Trend renklerin ve farklı materyallerin bir arada kullanıldığı iddialı tasarımlarıyla dikkat çeken Lumberjack koleksiyonu, Babalar Günü hediye seçenekleri arasında başrolde yer alıyor.

Sportif babalara hediye seçenekleri Lumberjack’te

 

Yaz mevsiminde rahatlıkla tercih edilebilecek spor ve casual modeller; siyah, beyaz, gri ve taba renkleriyle koleksiyonda ön plana çıkıyor.  Renkli bağcıklar ve şerit detaylar ile farklılaşan tasarımlar deri ve süet seçenekleriyle dikkat çekiyor. Keten gömlekler, renkli tişörtler ve jean pantolonlarla kombinlendiğinde şık bir görüntü oluşturan ayakkabılar, yaz enerjisini babaların adımlarına taşıyor. Lumberjack’in aksesuar koleksiyonunda yer alan cüzdan ve kemer seçenekleri kullanışlı yapılarıyla Babalar Günü için harika bir hediye seçeneği oluyor.

Sportif babalara hediye seçenekleri Lumberjack’te

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
  Magazin

Hamile Atiye seyircileri coşturdu

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı
  Magazin

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak
  Magazin

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

Sıla yaz turnesine başladı
  Magazin

Sıla yaz turnesine başladı

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje
  Magazin

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje