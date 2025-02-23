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Soydan Girgin'in Gelme ile döndü

Soydan Girgin'in söz ve müziği kendisine ait olan Gelme şarkısı tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Soydan Girgin'in Gelme ile döndü

Rock müziğinin özgün sesi Soydan Girgin, uzun süren sessizliğini Gelme şarkısı ile bozdu.

 Soydan Girgin'in Gelme ile döndü

Soydan Girgin, söz ve müziği kendisine ait olan Gelme şarkısına bir de klip çekti.

 Soydan Girgin'in Gelme ile döndü


Yönetmenliğini Oğuzhan Güneş'in üstlendiği klibin çekimleri Antalya'da trafiğe kapalı bir tünelde gerçekleşti.

 Soydan Girgin'in Gelme ile döndü

15 kişilik ekiple, iki günde tamamlanan klipte, Rus model Sofia Borodina, Girgin'e eşlik etti. Soydan Girgin, "Özgün müzik" diyerek yorumladığı Gelme şarkısı için, "Müzikte evrenselliğe ve özgünlüğe inanan bir sanatçıyım. Gelme, 7 yıl aradan sonra çıkardığım söz ve müziği bana ait olan özgün bir eser. Tüm dinleyicilerin beğeneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 Soydan Girgin'in Gelme ile döndü


Soydan Girgin'in titiz çalışmalar sonucu çıkardığı Gelme şarkısı, 24 Şubat'ta tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

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