 Sovyet dönemini anlatan tarihi film Türkiye'de vizyona giriyor

Sovyet dönemini anlatan başrolünü Nadira Akhonova, Malika Baygubenova, Dulyga Akmolda ve Vlad Bukatkin'in paylaştığı 'Diriliş Adası' filminin tanıtımı Kanyon'da yapıldı.

(Aysula Onaran-Cihan Can- Nadıra Akhonova)

Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Can imzalı proje, cuma günü Türkiye'de vizyona girecek.

(Aysula Onaran-Cihan Can- Nadıra Akhonova)

Kazak yapımı olan projenin yönetmeni Aysulu Onaran, "Türkiye'de filmimizi göstermekten dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi. Türk yapımlarıyla ilgili konuşan Onaran, "Tarihi dizilerinizi izliyorum. Kültürümüz birbirine çok yakın. O yüzden ortak yapımlar yapmak istiyorum. Türk projeleri zaten dünyada seviliyor" dedi.

(Aysula Onaran)

Can, "Türkiye'ye getirdiğimiz ikinci Kazak yapımı... Amerika'da da vizyona girecek. Kazak sinemasını Türkiye ve dünyaya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. Üçüncü projelerinde Türk oyuncularla çalışacaklarını belirten Can, "Üç Türk oyuncu olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Film, gizemli bir adada biyolojik silahlar için yapılan deney ve çalışmalar esnasında tesadüfen bulduğu gizli bir savaş silahının kullanılmasını engellemeye çalışan CIA ajanı ve esir askerlerin mücadelesini anlatıyor.

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