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Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga

Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga... İşte detaylar...

Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga

Sosyal hayatın sevilen hanımları yaz ayı gelmeden fit gözükebilmek için diyet ve spor yapmaya başlayarak, son dönemin gözde sporu yogaya yoğun ilgi gösteriyorlar.

Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga

(Aslı Şen)


Günde 1 saat Yoga yapan hanımlar arasında Ebru Ceylan, Aslı Şen ve Doğal Mesudiyeli gibi isimler var.

 Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga

(Doğal Mesudiyeli)

İki ay önce başladıkları yoga sayesinde toplamda on kiloya yakın kilo veren hanımlar fit bir görünüme sahip oldular.

 Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga

(Ebru Ceylan)

Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan, Aslı Şen ve Doğal Mesudiyeli yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vaz geçmiyorlar.

 

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