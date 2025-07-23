 Sosyetenin yeni gözdesi Casse de Velas, Kuzguncuk’ta kapılarını açtı!

Lüks kokulu mumları ve zarif tasarımlarıyla dünyada adından sıkça söz ettiren Casse de Velas, İstanbul'un en gözde semtlerinden kuzguncuktaki Nurten Aydın’ın sahibi olduğu Kutula Kuzguncuk mağazasının açılışında sosyetenin ilgisini üzerine çekti.

Açılışa, markanın Türkiye yüzü olarak dikkat çeken Semra Sarıkaya ev sahipliği yaptı. Sanat ve el işçiliğinin bir araya geldiği özel tasarım ürünleriyle ünlü marka; kokulu mumlar, puro küllükleri ve şık dekoratif objeleriyle şimdiden lüks tutkunlarının uğrak adresi haline gelmeye aday.

Semra Sarıkaya, “Casse de Velas’ın her ürünü, titizlikle seçilen esanslarla ve usta ellerin emeğiyle hazırlanıyor. Kokularımız, sadece bir atmosfer yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda anılarla bütünleşen bir ruh taşıyor,” diyerek mağazanın konsepti hakkında bilgi verdi.

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