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Sosyal medyayı şok eden fotoğraf

Taro Emir Tekin, Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Bodrum'da bir marka için verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Sosyal medyayı şok eden fotoğraf

Taro Emir Tekin, Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Bodrum'da bir marka için poz verdi.

Sosyal medyayı şok eden fotoğraf
Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu aynı karede yakın arkadaş olarak yer alması sosyal medyada gündem oldu.

 Sosyal medyayı şok eden fotoğraf

Andıç, uzun süredir aşk yaşadığı ve aynı zamanda Deniz'le de küs olan Aybüke Pusat ile aynı karedeydi.

Sosyal medyayı şok eden fotoğraf

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