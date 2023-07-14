 Sosyal medyayı şok eden fotoğraf

Taro Emir Tekin, Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Bodrum'da bir marka için poz verdi.



Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu aynı karede yakın arkadaş olarak yer alması sosyal medyada gündem oldu.

Andıç, uzun süredir aşk yaşadığı ve aynı zamanda Deniz'le de küs olan Aybüke Pusat ile aynı karedeydi.

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