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Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor

Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'un kızını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'un kızını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.

 Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı.

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor

Demirel'in mezuniyet töreninde genç kızı yalnız bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.

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